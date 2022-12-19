اليابان ترصد دخول سفينة صينية مياهها الإقليمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن سفينة تابعة للبحرية الصينية أبحرت داخل المياه الإقليمية لليابان قبالة محافظة كاجوشيما لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة فى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.





وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إتش إن كيه" - أن سفينة المسح شوهدت وهى تتحرك غربا فى المياه على بعد حوالى 50 كيلومترا جنوب شرق جزيرة تانيجاشيما، قبل أن تدخل المنطقة المتاخمة لليابان جنوب الجزيرة، وتبحر فى المياه الإقليمية اليابانية جنوب جزيرة ياكوشيما. وأضافت أن السفينة غادرت بعد ذلك المياه الإقليمية غرب جزيرة كوتشينورابو فى حوالى الساعة العاشرة والنصف صباحا "بالتوقيت المحلى" وتوجهت إلى الجنوب الغربى. وتعد هذه المرة الخامسة هذا العام التى يتم فيها تأكيد دخول سفينة مسح صينية المياه الإقليمية لليابان، وقد أعربت الحكومة اليابانية عن قلقها بشأن هذه المسألة للصين عبر القنوات الدبلوماسية.

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