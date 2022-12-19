زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية - أن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كيلومترات شمال شرق بلدة بولينى، وعلى عمق 45 كيلومترا، مشيرا إلى إمكانية حدوث توابع للزلزال.

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