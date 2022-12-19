بوتين يزور بيلاروسيا.. هل تفتح موسكو جبهة قتال جديدة ضد أوكرانيا؟

فيما قال الرئيس البيلاروسى لوكاشينكو، إن المحادثات ستركز على التعاون الاقتصادى، وكذلك على الوضع العسكرى والسياسى للبلدين.
زيارة خاصة واجتماع عسكرى
وفى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، وصف الدكتور محمود الأفندى، المحلل السياسى، زيارة بوتين إلى بيلاروسيا بالمهمة جدًا، خاصة فى الفترة الأخيرة، بعد اجتماع بوتين بالقيادة العسكرية الروسية، وطلب بعض الاستشارات للمرحلة المتوسطة فى العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
وتوقع الأفندى، أن يكون هناك تحرك جديد للجيش الروسى عن طريق بيلاروسيا، والتى يوجد بها ما يزيد عن 150 ألف جندى روسى، لافتًا إلى أن إجراء أكثر من 6 مناورات عسكرية مؤخرًا بين البلدين، وهو ما يزيد من احتمالية شن الجيش الروسى هجوم على الأراضى الأوكرانية عبر حدودها مع بيلاروسيا.
جبهة جديدة عبر بيلاروسيا
كما أشار المحلل السياسى إلى أن الجانب الروسى فقد الأمل فى المفاوضات مع الغرب، أو تخلى أوروبا عن أوكرانيا، وهو ما يدعو روسيا إلى الضرب بيد من حديد على العاصمة "كييف"، لخروج أكبر عدد من المواطنين من المدينة، حتى لا يتخذهم الجيش الأوكرانى كدروع بشرية.
وأوضح أن الجيش الروسى يخطط لفتح جبهة جديدة للحرب فى أوكرانيا عن طريق بيلاروسيا، خاصة فى الهجوم على مناطق الشمال الأوكرانى والعاصمة "كييف"، لافتًا إلى أن الزيارة فى هذا الوقت تعنى أمورًا كثيرة، خاصة الوضع الاقتصادى فى ظل العقوبات الغربية التى تطال كلتا الدولتين.
زيارة عسكرية بامتياز
وفى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، وصف الدكتور محمود الأفندى، زيارة بوتين إلى بيلاروسيا، بأنها زيارة عسكرية من الدرجة الأولى، لاسيما فى ظل تطورات العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا مؤخرًا، فى ظل قصف المناطق الحدودية الروسية من قبل الجيش الأوكرانى، والتى أدت إلى مقتل 4 مواطنين روس، وهو ما يدعو بوتين إلى الإسراع فى إسقاط الحكومة الأوكرانية، وإنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا حتى فى ظل كل هذا الدعم الغربى الكبير.
وأضاف، أن الغرب لا يريد الصدام المباشر مع روسيا، لأن هذا الصدام يعنى قيام حرب عالمية ثالثة، قد تكون نووية من الدرجة الأولى، وهو ما لا يستطيع الغرب التعامل معه.
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