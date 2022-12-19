العالم اليوم - ماذا بعد المونديال؟.. ميسي نحو الكرة الذهبية الثامنة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - انتهت واحدة من أمتع نسخ كأس العالم على مدار 92 عاما، بتتويج الأرجنتين بلقب مونديال 2022، ليبدأ التفكير في المرحلة التي تلي البطولة، وماذا ينتظر اللاعبين بعد الذي قدموه على مدار شهر في قطر.

كرة ذهبية جديدة منح "الفيفا" في مراسم التتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم، بسبب الأداء الرائع الذي قدمه على مدار البطولة.

ميسي أصبح في صدارة سباق الفوز بالكرة الذهبية "بالون دور"، بعد أن خرج من ترشيحات أول 30 لاعبا في آخر نسخة.

حصد نجم الأرجنتين 7 كرات ذهبية أعوام (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021)، ويأمل في أن تكون الثالثة عام 2023، والتي ربما ستكون الأخيرة. انتقالات النجوم صحيفة "ذي صن" البريطانية، كانت قد نشرت تقريرا قبل انطلاق المونديال حول رصد إدارة مانشستر سيتي 100 مليون جنيه إسترليني للمدرب بيب غوارديولا، من أجل الدخول في سوق انتقالات يناير لضم نجوم بطولة كأس العالم.

الأداء الرائع الذي قدمه نجوم المنتخب المغربي، جعلهم هدفا للكثير من أندية أوروبا، خاصة مع قيمتهم السوقية المنخفضة مقارنة بنجوم الصف الأول، وعلى رأسهم سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي. صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أشارت إلى اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع أمرابط، نجم أسود الأطلس ومتوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي.

موقع "ريليفو" الإسباني أكد اهتمام برشلونة بالثنائي أمرابط وأوناحي، على أن يبدأ محاولات ضمهما في يناير المقبل.

حارس المغرب ياسين بونو، حامت حوله شائعات الانتقال، لتربطه بالعملاقين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، بعد أن كان مرشحا بقوة للفوز بجائزة أحسن حارس في المونديال.

متوسط ميدان الأرجنتين، إنزو فيرنانديز، حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022، وكان هذا تفسيرا لاهتمام كبار أندية أوروبا بضمه، حيث أكدت تقارير صحفية اهتمام ليفربول وريال مدريد بضم نجم بنفيكا.

نجم البرتغال، جواو فيليكس، انتهت مسيرته عند ربع النهائي في المونديال، لكن صحيفة "ذا أثلتيك" أكدت أنه في طريقه إلى البريميرليغ بعد تألقه في كأس العالم، حيث يتصدر أرسنال سباق الأندية الطامحة لضمه.

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