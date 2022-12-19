الاردن : القبض على 44 شخصا شاركوا باعمال شغب .. صور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:09 مساءً - دوت الخليج :- اصدر الامن العام موجزا امنيا لنتائج انتشار وحداته في المناطق التي شهدت توترا في الاونة الاخيرة .
و قالت المديرية ان كوادرها تنتشر بشكل كثيف في محافظات المملكة لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين.
واضافت انها تعاملت مع احداث شغب في عدد من مناطق المملكة ، وألقت القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الاعمال في مختلف المناطق وستتم احالتهم للجهات المختصة اضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الايام السابقة .
وبينت ان هنالك تراجع ملحوظ في اعداد وحدة اعمال الشغب عن يوم امس لا سيّما في محافظات الجنوب .
واشارت ان التحقيقات في حادثة استشهاد العقيد الدلابيح مستمرة ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه ليد العدالة لينال عقابه الرادع.
وأضافت اننا لن نتوانى عن حماية الارواح والاعراض والممتلكات ، وندعو الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها .
وختاما وجهت المديرية الشكر لكافة المواطنين الذين أبدوا تعاونا مع مديرية الامن العام والتفوا حول رجالها رفضا للاعتداءات وحرصا على الوطن.
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