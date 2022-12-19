أوكرانيا: روسيا لديها مخزون كاف من الصواريخ لشن هجمات ضخمة

جدة - نرمين السيد - قال سكرتير مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى أوليكسى دانيلوف، إن مخزون الصواريخ الروسى الحالى قد يسمح بشن ثلاث إلى أربع سلاسل من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا قبل نفاد احتياطياته.





وقال دانيلوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين: "إذا أحصينا الهجمات الهائلة التى شنتها روسيا بالفعل، فقد يكون لديها ما يكفى لاثنين أو ثلاثة كحد أقصى، وربما أربعة أخرى"، مضيفا أن روسيا بعد ذلك ستُترك تمامًا بدون صواريخ، وهو أمر غير مقبول لأنهم قد يواجهون العديد من التحديات الأخرى وعليهم ترك بعض الاحتياطيات على الأقل، موضحا أن موسكو تجاوزت الحد الأقصى الذى كان من المفترض أن يتركوه من الصواريخ وفقًا للمعايير.

وفى الوقت نفسه، أشار سكرتير مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى إلى أن روسيا لا تزال تمتلك صواريخ من طراز "إس -300"، والتى تستخدمها حاليًا لمهاجمة المدن الأوكرانية، قائلا إنها لا تزال تمتلك الكثير من هذه الصواريخ.

وأضاف أن الجيش الأوكرانى تعلم كيفية إسقاط مسيّرات كاميكازى التى تستخدمها روسيا، قائلا: "لديهم الطائرات المسيرة، لكنى أود أن أشير إلى أننا تعلمنا كيفية التصدى لهم"، لافتا إلى أن كييف تمكنت مؤخرا من إسقاط كل ما أطلقته القوات الروسية بنسبة 100%، إذا لم نتحدث عن أى حالات للقوة القاهرة.

يشار إلى أن سلاح الطيران الأوكرانى أسقط - الليلة الماضية - بالاشتراك مع وحدات أخرى من قوات الدفاع، 30 طائرة من طراز شاهد -136 / 131 كاميكازى أطلقها الروس.