زيلينسكى يوجه نداء عاجلا لـ بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، قد أعلنت اليوم الإثنين، تعرض العاصمة الأوكرانية لهجمات روسية بطائرات مسيرة، أسفرت عن أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، بينما فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.