بيلاروس تهدد أوكرانيا: مستعدون لأي عمل عسكري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - قالت وزارة دفاع بيلاروس اليوم الاثنين، إن قواتها مستعدة لأي عمل عسكري وذلك خلال إطلاقها مناورات عسكرية بالاشتراك مع القوات الروسية تزامنًا مع زيارة الرئيس فلادمير بوتين لمينسك للقاء الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن أوكرانيا جاهزة لجميع السيناريوهات مع روسيا وبيلاروس وذلك وسط مخاوف من أن تشن موسكو هجومًا على أوكرانيا انطلاقًا من أراضي حليفتها.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات صحفية: "حماية الحدود مع روسيا وبيلاروس أولوية رئيسية ونستعد لكل السيناريوهات. تزويدنا بأنظمة دفاع جوي حديثة يجبر روسيا على وقف عدوانها ويقربنا من نهاية الحرب".

والسبت، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في عموم البلاد، محذرة من موجة هجمات روسية جديدة، بينما تحتدم المعارك في محيط مدينة باخموت التي يحاصرها الانفصاليون.

ويأتي التحذير الأوكراني من موجة الهجمات الروسية جديدة بعد القصف الصاروخي الذي استهدف عدة مدن ومناطق أوكرانية، ووصف بأنه "الأوسع والأعنف" منذ بدء الحرب.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت هجوما روسيا على أكثر من 20 بلدة في مقاطعة دونيتسك، وإن نحو 25 قرية أخرى في محيط مدينة باخموت تعرضت لقصف روسي كثيف.

وأكدت أن القوات الروسية استهدفت الأراضي الأوكرانية بنحو 163 صاروخا خلال الساعات الماضية، وأن دفاعاتها الجوية أسقطت الكثير منها.

كما قالت قيادة عمليات الجنوب إن القصف الروسي استمر على مرافق البنية التحتية في مقاطعات ميكولايف وأوديسا وزاباروجيا ودنيبرو، ما أسفر عن سقوط ضحايا وانقطاعات في إمدادات الكهرباء والماء.

وفي أوديسا، قالت السلطات الأوكرانية إن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخين روسيين، أُطلقا من شبه جزيرة القرم باتجاه مناطق في المقاطعة.

من جهته، قال زعيم الانفصاليين في دونيتسك إن قواته، بالتعاون مع مجموعات "فاغنر"، تقترب من إحكام الحصار على مدينة باخموت، وإن القوات الأوكرانية تدفع بتعزيزات كبيرة نحو المدينة التي تشتد المعارك عند أطرافها