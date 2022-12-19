العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على مدينة بدونيتسك وتقصف كييف بالمسيرات

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تسيطر على مدينة بدونيتسك وتقصف كييف بالمسيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 01:24 مساءً - حققت القوات الروسية في دونيتسك، شرقي أوكرانيا، تقدما في عدد من المناطق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتصدت لعدد من صواريخ هيمارس أطلقت باتجاه الأراضي الروسية، فيما شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف منطقة كييف.

تفصيلا، أعلنت السلطات الموالية لموسكو في دونيتسك عن سيطرة القوات مركز مدينة ماريانكا، وأخلتها من القوات الأوكرانية.

فقد أعلن زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية سيطرت على ماريانكا وعلى المرتفعات التي اتخذتها القوات الأوكرانية مقرا لها.

وأشار بوشيلين، في تصريحات عبر قناة "روسيا 24"، إلى أن قوات كييف بقيت في جزء صغير من المدينة وأن العمل جار على تحريره، بعد ذلك سيتم العمل على تحرير مدينة كراسنوغوروفكا مباشرة.

سيطرة على مزيد من الأراضي

وأضاف بوشيلين في تصريحاته إلى أن القوات الروسية تزيد من المساحات التي تسيطر عليها في دونيتسك، وقال:

بالنسبة لاتجاه أفدييفسك، فتركز القوات الروسية جهودها على تحرير قرية بيرفومايسكي، ما سيفسح المجال لتحرير المزيد من الأراضي.

القوات الأوكرانية، ما زالت تشن هجمات مضادة في منطقة مايورسك، لكن الوحدات الروسية تصمد أمامها، وتتقدم باتجاه دزيرجينسك، وأن العمل جار على تحرير قرية ياكوفليفكا في محور دونيتسك.

شدد على أهمية مدينة تشاسوف يار في محور أرتيوموفسك، حيث نشرت القوات الأوكرانية قواتها الهجومية.

تقدم آخر في محور دونيتسك

بالإضافة إلى ما سبق، فقد حققت القوات الروسية تقدما آخر، في وقت سابق، على محور دونيتسك، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد.

على محور دونيتسك، واصلت عملياتها الهجومية وسيطرت على قرية ياكوفليفكا الواقعة في أراضي دونيتسك.

القوات الروسية تعمل على تطهير القرية من "فلول الجيش الأوكراني" هناك.

ذكرت أن "حصيلة قتلى العدو" على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديا خلال يوم.

القضاء على نحو 20 عسكريا أوكرانيا باستهداف مواقعهم على محور كوبيانسك.

استهداف 4 مجموعات أوكرانية قرب بلدة روزوفكا في مقاطعة لوغانسك.

خسائر القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان بلغت 70 عسكريا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

أسقطت أيضا 8 مسيرات أوكرانية.

إسقاط 4 صواريخ أميركية "هيمارس"، مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية خلال اليوم الماضي.

هجوم بالمسيرات على كييف

وفي كييف، قال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة تسبب في أضرار جسيمة اليوم الاثنين وأن 3 مناطق فيها دون كهرباء.

وشنت روسيا هجمات باستخدام 35 طائرة مسيرة انتحارية على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين والكثير من السكان لا يزالون نياما.

وقصفت بنية تحتية حيوية في كييف وحولها في ثالث ضربة جوية تنفذها موسكو على العاصمة الأوكرانية في 6 أيام.

مطالب زيلينسكي من الغرب

وفي تطور آخر، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة: