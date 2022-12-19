تصريح روسى جديد بشأن تسقيف أسعار الغاز

جدة - نرمين السيد - وقال سفير المهام الخاصة بالوزارة يورى سينتيورين، اليوم الإثنين ـ إن مبادرة الاتحاد الأوروبى بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز تتناقض مع قواعد السوق وستؤدى إلى تدهورها.

وأضاف السفير الروسى، أن بحث مثل هذه المبادرات يزعزع استقرار الأسواق ويرفع مستوى الغموض ويزيد من عدم اليقين.

وتأتى تصريحات السفير الروسى قبل اجتماع يعقده وزراء الطاقة فى دول الاتحاد الأوروبى - فى وقت لاحق من اليوم - لبحث مسألة تسقيف سعر الغاز الطبيعى الروسى.