العالم اليوم - مقتل 4 من "الحرس الثوري" بهجوم جنوب شرقي إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - قتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم "إرهابي" بجنوب شرق إيران، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) يوم الإثنين.

وقالت الوكالة إنه "خلال عمل إرهابي، قتل أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري" في منطقة سراوان بمحافظة سيستان بلوشستان قرب الحدود الباكستانية. وذكرت إرنا إن "التواجد القوي لقوات الأمن أجبر عناصر المجموعة على الفرار باتجاه باكستان"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ومنذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أسبتمبر بينما كانت تحتجزها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران، تشهد سيستان بلوشستان تظاهرات منددة بالنظام على غرار مدن أخرى في أنحاء البلاد.

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