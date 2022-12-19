السلطة الفلسطينية : أمن الأردن واستقراره مصلحة عربية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 ديسمبر 2022 12:09 مساءً - دوت الخليج :- أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الجمعة , أن أمن الاردن واستقراره مصلحة عربية . وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمن الاردن واستقراره بقيادة وحكمة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني مصلحة عربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة". المصدر : وكالات

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