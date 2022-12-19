جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش، اليوم الإثنين، فى بيلاروسيا القضايا الرئيسة ذات الصلة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية والتحالف مع التركيز على التفاعل والتكامل فى إطار دولة الاتحاد، وكذلك القضايا الملحة المتعلقة جدول الأعمال الدولى والإقليمى.





وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، أن بوتين سيتوجه إلى مينسك فى وقت لاحق اليوم فى زيارة عمل تستغرق يوما واحدا لإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو. وأضاف البيان، أن الزعيمين على اتصال بشكل منتظم ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت جميع مفاوضاتهما الثنائية واسعة النطاق تجرى فى روسيا. كما التقى الرئيسان فى مؤتمرات قمة فى دول أخرى. يشار إلى أن هذه هى الزيارة الأولى لبوتين إلى بيلاروسيا منذ يونيو 2019.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. بوتين يزور بيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.