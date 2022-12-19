الرئيس الأوكرانى: مستعدون لجميع السيناريوهات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى خطابه المسائى بالفيديو: "حماية حدودنا، مع كل من روسيا وبيلاروسيا، أولويتنا الدائمة، ونحن نستعد لجميع السيناريوهات الدفاعية المحتملة".

وتأتى تصريحات زيلينسكى عشية زيارة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو، وتوقعات بأنه قد ينطلق من بيلاروسيا.

وفى خطابه، وجَّه زيلينسكى نداء جديداً إلى الدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة.

وذكر أن قواته تسيطر على بلدة باخموت فى الشرق حيث تدور معارك من بين الأعنف فى البلاد.