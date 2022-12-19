الجامعة العربية ترفض قرار البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى البحرين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تضامنها الكامل مع مملكة البحرين فى رفضها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى، بتاريخ 15 ديسمبر الجارى، حول وضع حقوق الإنسان فى البحرين.





وذكر بيان للأمانة العامة، اليوم الاثنين، أنه ومن خلال متابعتها عبر السنوات لتطور أوضاع حقوق الإنسان فى مملكة البحرين، تسجل الكثير من الإيجابيات على هذا الصعيد، وبخاصة فيما يتعلق بالمبادرات الحقوقية، ودعم البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومصادقتها على الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وغير ذلك من المبادرات الإيجابية على الصعيدين السياسى والحقوقى. وشددت الأمانة العامة على رفضها من حيث المبدأ، تسييس القضايا الحقوقية، ولمعالجة هذه القضايا على نحو منحاز ينحصر فى الهجوم والانتقاد المستمر، استنادا إلى معلومات غير دقيقة أو موثقة ومن دون النظر للتطورات التى تجرى على الأرض أو للسياق المعقد لعملية التطور السياسى والحقوقى، سواء فى البحرين أو فى غيرها من الدول العربية.

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