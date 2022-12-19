روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

جاء فى بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية: "من المخطط أن يتم خلال المرحلة النشطة من التدريبات إطلاق صواريخ ومدفعية مشتركة على أهداف جوية وإطلاق نيران مدفعية على أهداف بحرية بالإضافة إلى ممارسة عمليات مشتركة ضد الغواصات بالاستخدام العملى للأسلحة".
وأضاف البيان أن الهدف الرئيسى لهذه التدريبات هو "تعزيز التعاون العسكرى البحرى بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وتمثل الأسطول العسكرى الروسى فى هذه التدريبات السفينة الرئيسية لأسطول المحيط الهادئ الروسى وهى طراد الصواريخ "فارياج" وكذلك فرقاطة "مرشال شابوشنيكوف" وطرادان "بطل روسيا ألدار تسيدينجابوف" و"سوفيرشينى". ومن الجانب الصينى ستشارك فى التدريبات "مدمرتان وسفينتا دورية وسفينة إمداد متكاملة وغواصة تعمل بالديزل".
وأشارت الوزارة إلى أنه ستشارك فى التدريبات بالإضافة إلى السفن العسكرية طائرات ومروحيات تابعة لطيران أسطول المحيط الهادئ الروسى والقوات البحرية للجيش الصينى.
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