أستاذ مناخ لـ«إكسترا نيوز»: أوروبا تتصدى للانبعاثات الكربونية بـ«الضرائب»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على قطب، أستاذ المناخ، إنه عندما يتعرض المجتمع لخطر يهدد بقاءه فإن القائمين عليه يتخذون إجراءات فاعلة لتجنب هذا الخطر، وهو ما قام به الاتحاد الأوروبى والدول الأوروبية التى كانت تحقق أهدافها التنموية دون النظر لأوضاع الدول النامية.





وأضاف قطب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما بدأت التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال القارة الأوروبية وتهددها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للتغير المناخى. وتابع: "أن القارة الأوروبية تأثرت بالتغيرات المناخية بسبب موجات الصقيع وموجات الحرارة العالية، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على المواطن الأوروبى، وهو ما جعل هذه الدول تستشعر خطورة التغيرات المناخية، وخصوصا زيادة الانبعاثات الكربونية". وأوضح أستاذ المناخ، أن الدول المتقدمة لم تكن تولى اهتماما لقرارات المؤتمرات المناخية السابقة، ومؤخرا اتخذت العديد من الإجراءات من بينها فرض الضرائب على الانبعاثات لتجنب الظواهر الجوية العنيفة الناجمة عنها، إلى جانب قرارات فعالة للبرلمانات الأوروبية لمواجهة تغيرات المناخ.

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