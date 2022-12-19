السفارة الامريكية تحظر على رعاياها التنقل برا بين المدن الاردنية ليلا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 ديسمبر 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج :- حظرت السفارة الأمريكية في عمّان، رعاياها من التنقل برا بين المدن والبلدات خلال ساعات الظلام بسبب أعمال العنف المتزايدة في المملكة .
وقالت السفارة في بيان الجمعة , تضاف هذه القيود بالإضافة إلى تلك التي تم وضعها أمس للسفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة.
وتابعت , إن إغلاق الطرق والحوادث الأمنية لا يمكن التنبؤ بها مع الاشارة إلى أن العنف أسوأ بشكل ملحوظ في الليل.
وختمت , "ضرورة تجنب الحشود الكبيرة والاحتجاجات والبحث عن طرق بديلة عند إغلاق الطرق، والاتصال بالشرطة عن طريق الاتصال برقم 911 "إذا كنت في خطر مباشر".
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