نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السفارة الامريكية تحظر على رعاياها التنقل برا بين المدن الاردنية ليلا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 ديسمبر 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج :- حظرت السفارة الأمريكية في عمّان، رعاياها من التنقل برا بين المدن والبلدات خلال ساعات الظلام بسبب أعمال العنف المتزايدة في المملكة .

وقالت السفارة في بيان الجمعة , تضاف هذه القيود بالإضافة إلى تلك التي تم وضعها أمس للسفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة.

وتابعت , إن إغلاق الطرق والحوادث الأمنية لا يمكن التنبؤ بها مع الاشارة إلى أن العنف أسوأ بشكل ملحوظ في الليل.

وختمت , "ضرورة تجنب الحشود الكبيرة والاحتجاجات والبحث عن طرق بديلة عند إغلاق الطرق، والاتصال بالشرطة عن طريق الاتصال برقم 911 "إذا كنت في خطر مباشر".