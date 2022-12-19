مقتل 5 أشخاص فى إطلاق نار بـ كندا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الكندية، مقتل 5 أشخاص فى إطلاق نار بإحدى ضواحى تورونتو، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".



جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الكندية، مقتل 5 أشخاص فى إطلاق نار بإحدى ضواحى تورونتو، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وشهدت كندا الشهر الماضى أيضا، حادث إطلاق نار قرب جامعة فى مونتريال، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بحسب القناة الإخبارية.

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