زلزال يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 30 كيلومترا من منطقة بوليتوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.
يذكر أن الفلبين تشهد نشاطا بركانيا وزلزاليا متزايدا نظرا لوقوعها على "حزام النار" فى المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.
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