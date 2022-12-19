الصين تتوقع أن يتجاوز اقتصادها 120 تريليون يوان مع نهاية 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن هان ون شيو، نائب رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى للشؤون المالية والاقتصادية، إنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالى اقتصاد الصين 120 تريليون يوان خلال العام الجارى 2022.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه يتوقع أيضا أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى للصين إلى حوالى 5% فى عام 2023، بينما من المتوقع أن تنمو الولايات المتحدة بنحو 1% مقابل تقلص بنسبة 0.2% فى منطقة اليورو.

وقال وانغ دان، كبير الاقتصاديين فى بنك هانغ سنغ فى الصين، إن الإجراءات الصينية ستمهد الطريق للتعافى الكامل من الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، مضيفا أن الانتعاش الاقتصادى سيتسارع طوال عام 2023، مع تعافى الاستهلاك باعتباره المحرك الرئيسى للطلب المحلي.

وأضاف أنه يتوقع أيضا أن يعود مستوى تجارة التجزئة إلى مستوى عام 2019 بنهاية عام 2023 ويتقارب تدريجيًا مع الاتجاه التاريخى بعد عام 2024".

وكان مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى الصينى السنوى الذى عقد فى العاصمة الصينية بكين مؤخرا، قد تعهد بتعزيز الطلب المحلى العام المقبل من خلال إعطاء الأولوية للتعافى وتوسيع الاستهلاك.