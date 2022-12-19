العالم اليوم - "الماعز" يقهر الديوك.. وبيليه في تهنئته: مارادونا يبتسم الآن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 02:20 صباحاً - أكّد الأسطورة البرازيلية بيليه أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلقب بالماعز أو الأعظم على مر الزمان، "استحق لقب" كأس العالم لكرة القدم، فيما هنأه صديقه نيمار بعد أن قاد بلاده للظفر بلقب مونديال قطر 2022 في نهائي جنوني ضد فرنسا بركلات الترجيح.

كتب بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، عبر حسابه على إنستغرام في منشور مرفق بصورة ميسي يحمل الكأس محاطا بزملائه "اليوم، تواصل كرة القدم في إخبار قصتها، كما دائمًا بطريقة آسرة. فاز ميسي بلقبه الأول في كأس العالم، لأن مسيرته تستحق ذلك (...) هنيئًا للأرجنتين. دييغو (مارادونا) يبتسم الآن".

كما أشاد بيليه بالفرنسي كيليان مبابي الذي بات ثاني لاعب فقط في التاريخ يسجل هاتريك (ثلاثية) في نهائي المونديال بعد الإنجليزي جيف هيرست في 1966 "صديقي العزيز مبابي، تسجيل أربعة أهداف في النهائي (بالإضافة إلى محاولته في ركلات الترجيح). يا لها من نعمة أن نشاهد هذا العرض لمستقبل رياضتنا".

ولم ينسَ بيليه المغرب الذي بات أول منتخب إفريقي يتأهل إلى نصف النهائي قبل أن يخسر ضد فرنسا "ولا يمكنني أن أنسى تهنئة المغرب للمشوار الرائع. من الرائع رؤية إفريقيا تلمع".