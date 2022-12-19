كوريا الجنوبية.. إلغاء الرحلات الجوية وحوادث طرق بسبب الثلوج والرياح

جدة - نرمين السيد - واعتبارا من الساعة 9:10 صباح اليوم الأحد، تم إلغاء 51 رحلة مغادرة و44 رحلة قادمة فى مطار"جيجو" الدولى فى جزيرة "جيجو" الجنوبية.

وقالت سلطات الطيران فى جزيرة"جيجو" إن 6 رحلات داخلية فقط كانت تعمل على نحو طبيعى من أصل 231 رحلة كانت مقررة اليوم الأحد، وقد تعرض المطار لتأثير الرياح وصدرت التحذيرات من الرياح القوية بعد تساقط الثلوج بكثافة فى عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المقر الرئيسى لخدمات الإطفاء فى بلدة موأن فى إقليم جولا الجنوبي، على بعد حوالى 380 كيلومترا جنوب سيئول، إنه تلقى تسعة تقارير عن حوادث الطرق صباح الأحد وحده كما وقعت عدة حوادث فى أجزاء أخرى من البلاد اليوم الأحد.

واستجابت السلطات لنداءات طلب المساعدة من السائقين غير القادرين على تجاوز التلال الزلقة فى جميع أنحاء الإقليم.

وأدت الظروف الصعبة إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية من إقليم جنوب "جولا" وفى مطار "كوانغ جو"، تم إلغاء 6 رحلات مغادرة اعتبارا من الساعة 10:30 صباحا و6 رحلات قادمة اعتبارا من الساعة 11:40 صباحا.

وتأخرت الرحلة المتجهة إلى "بانكوك" فى مطار "موان" الدولي، الواقع غرب "كوانغ جو"، بينما تم إلغاء 4 رحلات داخلية قادمة ومغادرة.