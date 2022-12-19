العالم اليوم - بعد الفوز بالمونديال.. جماهير التانغو يردون على "ميسي وينه؟"

انتم الان تتابعون خبر بعد الفوز بالمونديال.. جماهير التانغو يردون على "ميسي وينه؟" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 01:21 صباحاً - خرج مشجعو المنتخب الأرجنتيني بهتافات ورقصات صاخبة بعد الفوز بكأس العالم بقيادة ليونيل ميسي والتغلب على منتخب فرنسا 4-2 بركلات الترجيح ليحصد لقبه الثالث في كأس العالم.

وكان الأسطورة ميسي على لسان الجميع في الهتافات، وقال المشجعون إنها لحظة تاريخية أن نشهد أحد العظماء على الإطلاق، والآن يمكن القول إنه الأعظم على الإطلاق، أو "الماعز" ، يرفع كأس العالم فوق رأسه.

وقال أحد مشجعي الأرجنتين أدريان كانديليوني: تريدون أن تعرفوا أين ميسي؟ "ميسي مع الكأس!".

لقد كانت ليلة رائعة من الدراما والعاطفة العالية والثورات المتعاكسة، حيث قدمت واحدة من أفضل النهائيات على الإطلاق لتتويج بطولة رائعة قدم لاعباها ميسي والفرنسي كيليان مبابي أداءً قياديًا في أكبر مرحلة على الإطلاق.

وقالت كارولينا راميريز، مشجعة أرجنتينية: "لا يمكنك كتابة هذا. بينما قالت أخرى، "أعتقد أننا شهدنا شيئًا تاريخيًا اليوم".

قال المشجعون إنهم يخططون لمواصلة الحفلة حتى الليل وصولاً إلى الأرجنتين حيث تمكنوا من استعادة الكأس للمرة الأولى منذ عام 1986.