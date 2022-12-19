مدير «بروكسل الدولى للبحوث»: دول أوروبا تشعر بمسؤولية وطنية تجاه أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "أبو جزر"، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفى ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المسئولية تجعل أوروبا لا تشعر بالتردد أو الندم على دعمها الكبير لأوكرانيا، متابعًا، أنه حدث نقص فى الذخائر والأسلحة لدى الدول الأوروبية والتى كانت ترسلها بدورها إلى أواكرانيا لدعمها فى حربها القائمة ضده روسيا.

وواصل مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث، حديثه قائلًا، إن دعم دول أوروبا لأوكرانيا، يأتى خشية التمدد الروسى لاحقا إلى العمق الأوروبى، واستكمل، أن معظم دول أوروبا تقع تحت غطاء حلف "الناتو"، حيث أن الأخير اتخذ قراراته من البداية، مستطردًا أن السياسة الأوروبية لم تطمح ولم ترغب فى هذه الحرب من البداية، إذ حاول عدد من رؤساء الدول الأوروبية وقف هذه الحرب قبل انطلاقها.