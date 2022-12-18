24 درجة تحت الصفر.. موجة حادة من الثلوج والصقيع تجتاح النمسا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لهيئة الأرصاد الجوية النمساوية اليوم إن درجات الحرارة هبطت إلى 24 درجة تحت الصفر منذ صباح اليوم الأحد وبالتحديد فى مقاطعة جموند فى ولاية النمسا السفلى.

وتوقع البيان أن يكون الطقس أكثر دفئا فى الأيام المقبلة ويبدأ التحسن غدا الإثنين مع سطوع الشمس قليلا.

يشار إلى أن الأجهزة المحلية فى مختلف البلدات تكثف جهود إزاحة الجليد والذى ارتفع لأكثر من متر فى بعض المناطق وتسبب فى إغلاق العديد من الشوارع والممرات.