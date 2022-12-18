تونس.. اجتماعات لبحث نتائج الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، قد تفقد فى وقت سابق اليوم مركزى تجميع النتائج بالهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 1 والهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 2. يأتى ذلك فى إطار متابعة سير عمل الهيئات الفرعية والاطمئنان على أن عملية التجميع والفرز وإعداد المحاضر والتقارير الخاصة بنتائج انتخابات مجلس نواب الشعب تسير فى أحسن الظروف وضمن المواعيد المحددة.

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