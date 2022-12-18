العالم اليوم - أرقام أسطورية لمبابي بعد هاتريك نهائي مونديال قطر

انتم الان تتابعون خبر أرقام أسطورية لمبابي بعد هاتريك نهائي مونديال قطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 11:23 مساءً - حقق كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي أرقاما تاريخية بعد تألقه في قيادة هجوم الديوك وتسجيل ثلاثية في شباك الأرجنتين بنهائي مونديال قطر 2022.

وتعادل المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي بثلاثية لكل فريق، قبل أن يتوج التانجو بكأس العالم بركلات الترجيح. بات مبابي ثاني لاعب في التاريخ يسجل ثلاثية هاتريك في النهائي بعد الإنجليزي جيف هيرست، حيث سجل هاتريك في نهائي إنجلترا وألمانيا عام 1966، البطولة الوحيدة للإنجليز في التاريخ.

كما توج مبابي بهداف المباريات النهائية عبر التاريخ بتسجيله 4 أهداف (هدف في شباك كرواتيا بنهائي 2018، وثلاثية في شباك الأرجنتين 2022).

مبابي أصبح أصغر لاعب في التاريخ يتخطى 10 أهداف في المونديال بـ23 عاما و363 يوما، وكذلك بات أول لاعب يسجل هدفين في نهائي المونديال، منذ عام 2002 عندما أحرز رونالدو هدفين في شباك ألمانيا في آخر بطولة توج بها السامبا البرازيلي.

وصل مبابي إلى 12 هدفا في بطولتين لكأس العالم معادلاً رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، وحل خامسا في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المونديال. ويتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه قائمة هدافي المونديال التاريخيين بـ16 هدفا، يليه البرازيلي رونالدو بـ15 هدفا، ثم جيرد مولر بـ14 هدفا، ورابعا يتساوى ليونيل ميسي مع الفرنسي جاست فونتين بـ13 هدفا، ثم خامسا مبابي وبيليه بـ12 هدفا. ونجح مبابي في التتويج بجائزة هداف مونديال 2022 برصيد 8 أهداف.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أرقام أسطورية لمبابي بعد هاتريك نهائي مونديال قطر .. في رعاية الله وحفظة