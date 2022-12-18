الملك: التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 18 ديسمبر 2022 11:10 مساءً - الملك: مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون. الملك: لن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه. الملك: لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية. دوت الخليج :- قدّم جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسن بن طلال، اليوم الجمعة، واجب العزاء بشهيد الوطن العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان.

وشدد جلالته على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك.

وعبّر جلالة الملك، خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، عن تعازيه الحارة لذوي الشهيد، قائلا "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

وشدد جلالته على "أننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين".

وأشار جلالة الملك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.

ورافق جلالته، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.



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