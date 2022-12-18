الجيش التايواني يعلن نشر أنظمة دفاع صاروخي للتصدي للسفن الصينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 10:31 مساءً - أعلن الجيش التايواني، اليوم الأحد، أن تايبه ستنصب أنظمة دفاع صاروخي متحركة على طول الساحل الشرقي بسبب حركة السفن الصينية بالمنقطة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 25 طائرة عسكرية صينية وأربع سفن حربية حول تايوان من الساعة 6 صباحًا يوم السبت حتى الساعة 6 صباحًا اليوم، ومن بينهم ثماني طائرات عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان وطائرتان أخريان دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية عن بيان الوزارة القول إن طائرات جيش التحرير الشعبي التي دخلت جنوب غرب تايوان هي طائرة Y-8 المضادة للغواصات وطائرة BZK-005 بدون طيار .

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وأظهرت المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع أن الطائرات التي حلقت عبر الخط الأوسط للمضيق تشمل طائرتين مقاتلتين من طراز سوخوي سو 30 وأربع مقاتلات متعددة الأغراض من طراز J-16 وطائرتين من طراز J-10.

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة رصدت الموقف وكلفت طائرات حربية جوية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية بالرد على هذه الأنشطة.