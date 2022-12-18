خبير نفطى: دول أوروبا بدأت تعتمد مؤخرًا على الفحم كمصدر طاقة

جدة - نرمين السيد - وقال "سلامة"، فى مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامى أحمد بشتو، ببرنامج "المراقب" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية، إن دول الاتحاد الأوروبى مؤخرًا بدأت تعتمد على الفحم لأنه أرخص فى سعره، مضيفًا، أن بعض دول الاتحاد الأوروبى بدأت فى فتح عدد من المنشآت التى تعتمد على توليد الكهرباء بالفحم.

وتابع الخبير النفطى، أن النزاع الأوكرانى الروسى، تسبب فى وقف إمدادات الغاز الروسى لدول الاتحاد الأوروبى إلى حد كبير، والتى كانت أسعارها رخيصة، وتعتبر عماد الاقتصاد الروسى.

وواصل: "توقف الإمداد الروسى ونقصه إلى حد كبير، تسبب فى رفع الأسعار بشكل واضح للغاية، ما أدى لاعتماد أوروبا على الفحم مؤخرًا"، واستكمل، أن الفحم مصدر للطاقة مهم اقتصاديًا لعدد من الدول، مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.