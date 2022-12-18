العالم اليوم - الأرجنتين التاريخي.. 12 رقما استثنائيا بعد نهائي المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 10:24 مساءً - توج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم قطر 2022 للمرة الثالثة في تاريخ "التانغو" بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب فرنسا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثية لكل فريق.

وشهد مونديال قطر والمباراة النهائية الكثير من الأرقام التاريخية، كان بطلها الأول ليونيل ميسي أفضل لاعب في كأس العالم. فض المنتخب الأرجنتيني شراكته مع فرنسا وأوروغواي ليتوج باللقب الثالث في التاريخ، خلف إيطاليا وألمانيا ولكلا منهما 4 ألقاب، فيما يبقى المنتخب البرازيلي كأكثر المنتخبات تتويجا بكأس العالم بـ5 مرات.

ليونيل ميسي عادل الفرنسي جاست فونتين بتسجيل 13 هدفا في صراع الهدافين التاريخيين للمونديال، فيما عادل كيليان مبابي الأسطورة البرازيلية بيليه بـ12 هدفا.

الأرجنتين أول منتخب في التاريخ حامل لقب كوبا أمريكا يتوج بكأس العالم.

ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين أصغر مدرب يحرز كأس العالم بعمر 44 عاما و216 يوما منذ مواطنه مينوتي مع الأرجنتين حين توج بكأس العالم عام 1978 بعمر 40 عاما.

سكالوني بات أيضا ثالث مدرب في التاريخ يتوج ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم بعد ماريو زاغالو (مونديال 1970 وكوبا أميركا 1997)، وكارلوس ألبرتو بيريرا (مونديال 1994 وكوبا أميركا 2004).

ليونيل ميسي أول لاعب يخسر نهائي لكأس العالم مع شارة القيادة ثم يفوز بنهائي آخر حاملا شارة القيادة.

ليونيل ميسي أكثر لاعب من أميركا الجنوبية يسجل أهداف في البطولات الكبرى بـ26 هدفا (13 كأس العالم، و13 كوبا أمريكا)، بعدما كسر رقم رونالدو 25 هدفا (15 كأس العالم، 10 كوبا أمريكا).

ليونيل ميسي هو أول لاعب في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال مرتين، منذ تقديمها عام 1982، حيث توج بها في بطولتي 2014، و2022.

ليونيل ميسي هو أكثر لاعب في التاريخ ساهم في أهداف بكأس العالم (سجل 12، وصنع 8).

ميسي هو أول لاعب في التاريخ يسجل في كافة الأدوار بكأس العالم بداية من المجموعات حتى المباراة النهائية.

مونديال 2022 شهد لأول مرة في التاريخ 5 مباريات يتم حسمها بركلات الترجيح.

مونديال 2022، شهد تسجيل 172 هدفا كأكثر البطولات التي تشهد أهدافا بعد كسر رقم مونديالي 1998، و2014، في فرنسا والبرازيل، والذين شهدا تسجيل 171 هدفا.

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