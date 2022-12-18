العالم اليوم - دونهما كان الأمر مستحيلا.. ثنائي ساعد ميسي نحو "الحلم"

انتم الان تتابعون خبر دونهما كان الأمر مستحيلا.. ثنائي ساعد ميسي نحو "الحلم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 10:24 مساءً - توجت جهود ليونيل ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين برفع لقب كأس العالم مع نهاية مسيرته الدولية، لينجح في الفوز بكل الألقاب الممكنة مع منتخب "التانغو".

وفاز ميسي ببطولات كأس العالم قطر 2022، وكوبا أميركا 2021، والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأوليمبية 2008.

ونجح ميسي في الظفر بالبطولات بمساعدة زملائه وخاصة الثنائي أنخيل دي ماريا، وإيمليانو مارتينيز.

دي ماريا ساهم مع الأرجنتين في التتويج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأوليمبية، بعد الفوز على حساب نيجيريا في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله دي دي ماريا.

وفي بطولة كوبا أميركا 2021، نجح المنتخب الأرجنتيني في التتويج بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب البرازيل بهدف نظيف، وسجل الهدف أنخيل دي ماريا.

مارتينيز حارس المرمى ساهم، من جانبه، بشكل مباشر في قيادة الأرجنتين لنهائي كوبا أميركا بعد تألقه في ضريات الترجيح بالمباراة قبل النهائية أمام كولومبيا، بعدما تصدى لـ3 ركلات ساهم في تأهل "التانغو".

كرر دي ماريا عاداته مع ميسي وسجل الهدف الثاني ضمن ثلاثية الأرجنتين أمام فرنسا، في المباراة النهائية بمونديال 2022، قبل أن يُحسم اللقب بضربات الترجيح.

كما نجح مارتينيز أيضا في قيادة الأرجنتين بركلات الترجيح في مباراة هولندا بالدور ربع النهائي، وكذلك في المباراة النهائية، ليساهم في تتويج التانجو التاريخي بكأس العالم الثالثة.