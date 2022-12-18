اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة الرام
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الأحد، في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود العدو قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي السياق اقتحم مستوطنون، اليوم، موقع "ترسلة"، قرب بلدة جبع جنوب جنين.
وذكرت الوكالة الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع، بحماية قوات العدو التي سيرت آلياتها على طول شارع جنين– نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.
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