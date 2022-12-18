فوضى تامة.. حاكم تكساس يحذر من إيقاف سياسة ترامب لردع المهاجرين

جدة - نرمين السيد - حذر حاكم ولاية تكساس الأمريكية الجمهورى جريج أبوت، اليوم الأحد، من "فوضى تامة" فى الولاية الجنوبية إذا توقف العمل بسياسة الهجرة، التى يُطلق عليها "العنوان 42"، والتى من المقرر تعليقها يوم الأربعاء المقبل.





وفى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، دعا أبوت القضاء الأمريكى للتدخل على الفور، قائلا: "إذا لم تتدخل المحاكم وتوقف العمل بسياسة العنوان 42، فستكون هناك فوضى تامة"، مشيرا إلى أن أحد الأسباب التى تدعو لاستمرار العمل بتلك السياسة هو المخاوف حول عودة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى الولايات المتحدة.

وأوضح أبوت: "هناك العديد من الأسباب للحفاظ على تلك السياسة كما هى.. بعض الذين يعبرون الحدود يكونوا مصابين بفيروس كورونا، ولا أحد بإمكانه تحديد المصاب من المُعافى، خاصة أنه لا يتم اختبار هؤلاء الأشخاص عندما يعبرون الحدود".

وأكد حاكم ولاية تكساس أنه يدعم القادمين إلى الولايات المتحدة بقضايا لجوء صالحة يمكن التعامل معها، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن طلبات هؤلاء مستوفى الشروط "تم تأجيلها أكثر وأكثر" فى ظل تراكم آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

جدير بالذكر أن أحد القضاة الفيدراليين الأمريكيين، أمر إدارة بايدن خلال الشهر الماضى بالتوقف عن العمل بسياسة "العنوان 42"، كما منح المسئولين فى واشنطن مهلة 5 أسابيع فقط للتخلص التدريجى من استخدام هذه السياسة، وتنتهى المهلة يوم الأربعاء المقبل، ما أثار إشادة من نشطاء الهجرة الذين وصفوا السياسة بأنها قاسية وغير إنسانية، بينما أغضب الجمهوريين ومسؤولى الولايات الحدودية الذين يقولون إن السياسة ساعدت فى معالجة الأزمة الحدودية المتنامية.

وتتيح سياسة "العنوان 42"، التى تم تمريرها من قبل إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى عام 2020، لمسؤولى الحدود بطرد المهاجرين القادمين فى ظل حالة الطوارئ الصحية التى تم إعلانها أثناء جائحة كورونا، بغض النظر عن مدى صلاحية طلبات لجوئهم، وتم استخدام هذه السياسة لرد المهاجرين 2.5 مليون مرة منذ عام 2020.