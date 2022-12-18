جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن تصريحات الخارجية الروسية تؤكد أن العقوبات الغربية لن تؤثر على الاقتصاد الروسى، وأنها ستكون أفضل خلال الفترة المقبلة، والشركات التى غادرت روسيا لن تعود مرة أخرى، واستبدلت المنتجات الأجنبية بالمنتجات المحلية.





وأضاف "مشيك"، فى مداخلة لفقرة نشرة الأخبار على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة سيرجى شويجو، وزير الدفاع الروسى، للقوات الروسية المنتشرة جنوبًا بالخطوط الأمامية، كانت لتفقد سير العمليات العسكرية والاضطلاع على آخر التطورات. وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن وزير الدفاع عبر عن أمل القيادة الروسية بالجنود الذين يقومون بأدوارهم كما هى، وأكد ضرورة تأمين مستلزمات الجنود المشاركين فى العملية العسكرية. وأشار: "الخبراء يؤكدون أن زيارة تلك المناطق واطلاع بوتين على مستجدات العملية العسكرية، هى رسالة من القيادة السياسية للغرب، بأن العملية مستمرة والعقوبات الجديدة على الاقتصاد الروسى لن توقفها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل «القاهرة الإخبارية»: العقوبات الغربية لن تؤثر على الاقتصاد الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.