رئيس فرنسا يواسى مبابى بعد الخسارة من الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - ونزل ماكرون إلى أرضية ملعب لوسيل قبل دقائق من مراسم تسليم الجوائز وكأس البطولة، وقام بمواساة مبابى ببعض الكلمات فى حوار قصير، أنهاه الرئيس الفرنسى بعناق للمهاجم الشاب.
حقق المنتخب الأرجنتينى الفوز أمام نظيره الفرنسى، اليوم الأحد، والتى جمعت الفريقين فى نهائى كأس العالم.
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