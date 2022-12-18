العالم اليوم - بالصور.. ميسي "العربي" يرتدي "بشت الوجهاء" ويحتفي بنيل الكأس

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. ميسي "العربي" يرتدي "بشت الوجهاء" ويحتفي بنيل الكأس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - احتفل نجم الكرة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بنيل الكأس في مونديال قطر، بحلة "استثنائية"، بعدما ارتدى عباءة "البشت"، في حلة تعكس ثقافة البلد الخليجي المضيف، ثم راح يرفع الكأس مع زملائه، وسط حالة انتشاء بالإنجاز الكبير.

و"البشت" عبارة عن عباءة منتشرة بالخصوص في بلدان الخليج العربي وعدد من دول الشرق الأوسط، حيث يجري ارتداؤها من قبل الرجال، كرمز للوجاهة، وغالبا ما يكون ذلك في أفراح ومناسبات كبرى.

وتكون حواشي وأطراف هذه العباءة الرجالية الفضفاضة والمسماة بـ"البشت" ذات خيوط مذهبة في الغالب، وهي تراث للمنطقة منذ قرون.

وأدى ميسي دورا كبيرا في تتويج منتخب بلاده بالكأس على حساب فرنسا، إذ استهل التسجيل عبر ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والعشرين، ثم أضاف الهدف الثالث لفائدة "التانغو" في الدقيقة 108.

ونجح ميسي أيضا في تسجيل ركلة ترجيح، فسار بثبات نحو تحقيق حلمه، بنيل كأس العالم، في آخر دورة مونديال يشارك فيها.

وفاز منتخب الأرجنتين بعد مباراة وصفت بالنارية والأفضل على الإطلاق في تاريخ المونديال، بفعل ما طبعها من إثارة وتشويق.

وكان منتخب "التانغو" قريبا من حسم الكأس في الوقت الأصلي، عبر التقدم بهدفين دون مقابل، لكن الديكة استفاقوا مجددا من كبوتهم وعادوا إلى الصياح.

وفي الأشواط الإضافين، سجل المنتخبان هدفين آخرين، فصارت النتيجة تعادلا بـ3-3، وعندئذ، تم الحسم عن طريق ركلات الترجيح التي خطت نهاية سعيدة لمسار ميسي الكروي والمثقل بالذهب والألقاب.