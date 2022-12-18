العالم اليوم - صورة القبلة الأولى وقصة الرقصة الأخيرة.. الكرة تبتسم لميسي

انتم الان تتابعون خبر صورة القبلة الأولى وقصة الرقصة الأخيرة.. الكرة تبتسم لميسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - ابتسمت كرة القدم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة في المباريات النهائية مع منتخب بلاده لتمنحه أغلى لقب في مسيرته، وتتوجه بكأس العالم في آخر ظهور له في البطولة.

ليونيل قاد بلاده إلى الكأس الذهبية بعدما سجل هدفين في النهائي، وسجل ركلة ترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

ولفتت الأنظار اللقطة التي بدت مستحيلة لأعوام، وهي قبلة ميسي لكأس العالم المصنوع من الذهب، وذلك قبل التتويج الرسمي، والتي جسدت الرغبة الكبيرة لميسي بالاقتراب من الكأس طوال هذه الأعوام.

الرقصة الأخيرة