العالم اليوم - الجوائز الفردية في مونديال قطر.. هؤلاء تم تتويجهم

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - جرى الإعلان مساء يوم الأحد عن الجوائز الفردية، في كأس العالم لكرة القدم، الذي أقيم في قطر، وتُوج به منتخب الأرجنتين إثر فوزه على فرنسا بركلات الترجيح، فيما كانت الأشواط الإضافية قد انتهت بالتعادل 3-3.

وآلت الجوائز الفردية للاعبين في المونديال على النحو التالي: الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جائزة أفضل لاعب في المونديال: الأرجنتيني إنزو فيرنانديز

الحذاء الذهبي لهداف المونديال الفرنسي: كيليان مبابي (8 أهداف)

القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في المونديال: الأرجنتيني إمليانو مارتينيز.

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