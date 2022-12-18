مستشار الرئيس الأوكرانى: لن تكون هناك تنازلات جديدة لصالح الروس

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن بودولياك قوله إن الطريقة الوحيدة لإعادة الأمن والاستقرار والقدرة على التوقع إلى العالم هى جعل روسيا تخسر الحرب، وتخرج من أراضى أوكرانيا، وان تدفع الفواتير، وفقا لما نشرة بودولياك عبر تويتر.

وتابع أن هذا النوع من الحرب يتضمن منتصر واحد فقط.. لن تكون هناك تنازلات أو "مينسك" جديدة لصالح الروس. يجب على روسيا أن تخسر، وتخرج من أوكرانيا وتدفع الفواتير.

يشار إلى أن روسيا أطلقت فى 24 فبراير الماضى عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين فتحت الشرطة الوطنية لأوكرانيا 49592 دعوى جنائية بشأن جرائم روسية فى أوكرانيا، وفقا ليوكرينفورم.