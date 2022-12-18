وزير الخارجية الأمريكى يشيد بعلاقات بلاده مع النيجر

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن - فى بيان أورده الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية - "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكى، أبعث بأطيب تمنياتى إلى شعب النيجر بمناسبة احتفالهم بيوم الجمهورية".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكى عن ترحيبيه بقيادة النيجر والتزام الشعب بالديمقراطية والحكم الشفاف، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتضامن مع النيجر وتتطلع إلى استمرار الشراكة الثنائية بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: "تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع النيجر فى جهود البلاد لتوطيد الديمقراطية وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل لصالح جميع شعب النيجر، فضلاً عن منطقة الساحل الأوسع".

وفى سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان التقت رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية دينيس ساسو نجيسو بواشنطن على هامش القمة الأمريكية الإفريقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكى نيد برايس وفقا لما أورده الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، إن "شيرمان بحثت مع رئيس الكونغو سبل تعزيز السلام الإقليمى وحماية غابات حوض الكونغو المطيرة".. مشيرا إلى أنه تم مناقشة تقوية الشراكة بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو أيضا خلال اللقاء.

وأضاف المتحدث أن "نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو تعهدان لمواصلة تعزيز الأمن الإقليمى وحماية البيئة".

وكانت قد انطلقت قمة "الولايات المتحدة إفريقيا 2022" التى استضافها الرئيس الأمريكى جو بايدن 13 ديسمبر الجارى واستمرت لمدة 3 أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.