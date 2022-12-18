العالم اليوم - من المدرجات.. إيلون ماسك يعلق على هدف الأرجنتين

انتم الان تتابعون خبر من المدرجات.. إيلون ماسك يعلق على هدف الأرجنتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 07:21 مساءً - نشر الملياردير الأميركي ومالك موقع "تويتر"، مساء الأحد، مقطع فيديو للهدف الأول للأرجنتين في مرمى فرنسا، الذي أحرزه النجم ليونيل ميسي من ضربة جزاء.

وكتب ماسك بجانب الفيديو: "هدف عظيم للأرجنتين" وأرفق التغريدة بعلم الأرجنتين.

وكان الفيديو مصورا من كاميرا هاتف ماسك الذي كان يجلس في مدرجات ملعب لوسيل في قطر، حيث تجري المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وجاء الهدف الأول للأرجنتين من ضربة جزاء في الدقيقة الـ23 من عمر المباراة، بعد أعاقة تعرض لها أنخيل دي ماريا في منطقة الجزاء.

وخلال دقائق، حصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة ونحو 8 آلاف تعليق وأعاد نشره أكثر من 21 ألف مغرد.