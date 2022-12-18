الدفاع اليابانية: رصد حاملة طائرات صينية بالقرب من جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع اليابانية، إنه تم رصد طائرات مقاتلة ومروحيات تقلع وتهبط بصفة متكررة على حاملة طائرات تابعة للصين، فى المحيط الهادى، بالقرب من محافظة "أوكيناوا" جنوب اليابان.





وأعرب مسئولون فى وزارة الدفاع الصينية، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد، عن اعتقادهم بأن الجيش الصينى يجرى تدريبات عسكرية فى المنطقة. ويعد هذا أول تأكيد لمثل تلك الأنشطة على حاملة طائرات صينية فى المحيط الهادى، منذ شهر مايو الماضى، كما سارعت قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية بنشر طائرات مقاتلة، فيما لم تدخل الطائرات الصينية المجال الجوى اليابانى.

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