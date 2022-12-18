عضو هيئة الإعلام الحربى الأوكرانى: القوات الروسية تحشد 200 ألف مقاتل

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مناف"، خلال مداخلته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الروسية حشدت 200 ألف مقاتل مع مؤشرات حول إمكانية اقتحامهم للجبهة الشمالية. وتابع عضو هيئة الإعلام الحربى الأوكرانى، أن هناك مخاوف أوكرانية متزايدة من الحشد الروسى المستمر لقواتهم.

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