زلزال بقوة 3.3 درجة يضرب المغرب

جدة - نرمين السيد - وأفاد المعهد فى بيان اليوم الأحد، أن هذه الهزة حدد مركزها بعرض ساحل إقليم أكادير، مشيرا إلى أنها وقعت فى الساعة السابعة و47 دقيقة و4 ثوانى صباحا (توقيت جرينيتش +1).

وأضاف البيان أن هذه الهزة، التى سجلت على عمق كيلومترين، وقعت عند التقاء خط العرض 30.342 درجة شمالا، وخط الطول 9.731 درجة غربا.

وكانت مدينة أكادير قد شهدت تسجيل هزة أرضية الإثنين الماضى، بلغت قوتها 4.5 درجات بمقياس ريختر.