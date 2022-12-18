جدة - نرمين السيد - وأفاد المعهد فى بيان اليوم الأحد، أن هذه الهزة حدد مركزها بعرض ساحل إقليم أكادير، مشيرا إلى أنها وقعت فى الساعة السابعة و47 دقيقة و4 ثوانى صباحا (توقيت جرينيتش +1).
وأضاف البيان أن هذه الهزة، التى سجلت على عمق كيلومترين، وقعت عند التقاء خط العرض 30.342 درجة شمالا، وخط الطول 9.731 درجة غربا.
وكانت مدينة أكادير قد شهدت تسجيل هزة أرضية الإثنين الماضى، بلغت قوتها 4.5 درجات بمقياس ريختر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 3.3 درجة يضرب المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.