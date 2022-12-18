البابا فرنسيس يكشف عن خطاب استقالته فى حالة وجود مشكلة صحية

وقال بابا الفاتيكان - فى تصريحات صحفية أوردتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد - إنه منح الخطاب للكاردينال الذى كان يشغل منصب وزير خارجية الفاتيكان آنذك، مفترضًا أن الأسقف الذى يشغل المنصب ذاته حاليًا، الكاردينال بيترو بارولين، لديه فى الوقت الحالى التعلميات مكتوبة.
وجاءت تصريحات بابا الفاتيكان ردا على سؤال حول ماذا سيحدث إذا جعلت المشاكل الصحية أو حدث ما جعل البابا فجأة غير قادر على أداء وظيفته، وما إذا كان ينبغى أن تكون هناك قاعدة لمثل هذه الحالات، فأجاب فرانسيس: "هناك بالفعل قاعدة فى الممارسة العملية".
وكان البابا فرنسيس "الذى يبلغ من العمر 86 عامًا" قد خضع خلال عام 2021 لعملية جراحية لإصلاح تضييق الأمعاء، كما أنه تعثر بسبب آلام فى الركبة ما دعى إلى استخدامه كرسيا متحركا لأشهر، بينما استخدم فى الآونة الأخيرة بصورة متزايدة عصا بدلا من الكرسى المتحرك للتجول فى الاماكن العامة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الكنيسة الكاثوليكية يشترط أن تتم الاستقالة البابوية "بحرية وأن يعلن عنها كما يجب".
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