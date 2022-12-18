العالم اليوم - روسيا تقصف خيرسون.. وتكشف حصيلة عمليتها العسكرية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 05:23 مساءً - كشفت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، حصيلة عملياتها العسكرية خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان "القضاء على نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية في عدة مناطق".

وأشار البيان إلى أن "حصيلة قتلى العدو على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديا خلال يوم".

وأكدت الوزارة السيطرة على قرية ياكوفليفكا، وصدّها هجمات أوكرانية على محور دونيتسك.

وأضاف البيان: "خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 25 قتيلا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، و60 فردا بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، إضافة إلى 50 جنديا بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك".

كما أكد البيان تدمير رادار أمريكي الصنع في دونيتسك، وإسقاط طائرة بدون بدون طيار، واعتراض 9 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس".

من جانبها قالت أوكرانيا، إن القوات الروسية تقصف وسط مدينة خيرسون، المدينة الرئيسية التي انسحب منها الجنود الروس الشهر الماضي.

قتلى في بيلغورود

واتهمت روسيا، الأحد، كييف، بتنفيذ ضربات على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح 5 آخرين، حسبما أعلن الحاكم فياتشسلاف غلاكوف على تلغرام.

واستهدفت الضربات بيلغورود، كبرى مدن المنطقة ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، كما طالت حيا قريبا حيث "قتل شخص وجرح آخر"، وفق الحاكم.

وأوضح غلاكوف أن أضرارا لحقت بـ14 منزلا، وتناثرت نوافذ عدة مبان.

وفي وقت سابق الأحد أعلن غلاكوف أن أنظمة الدفاع الجوي كانت تعمل فوق منطقة بيلغورود.

وتعرضت المنطقة للقصف مرات عدة منذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

وكان الحاكم قد أعلن عن بناء تحصينات قرب الحدود من دون أن يحدد حجمها أو موقعها، وعن تشكيل وحدات للدفاع الذاتي.

زيارة منطقة العمليات

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا لتفقد القوات الروسية المنتشرة هناك، كما أعلن الجيش الروسي في بيان الأحد.

وقال البيان إن شويغو "تفقد القوات الروسية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة" بما في ذلك خط الجبهة للتحدث مع الجنود.

وقد قدم له المسؤولون العسكريون في الموقع تقارير عن الوضع الراهن على الأرض وتحركات القوات الروسية، بحسب المصدر نفسه.

ولم يذكر البيان موعد هذه الزيارة، لكن الإعلان عنها يأتي بعد يومين من اجتماع بين فلاديمير بوتين وقادة العملية الروسية في أوكرانيا بينهم شويغو.