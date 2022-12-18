العالم اليوم - الأرجنتين 0-0 فرنسا (الشوط الأول)

انتم الان تتابعون خبر الأرجنتين 0-0 فرنسا (الشوط الأول) من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 05:23 مساءً - في مباراة الحلم، نهائي كأس العالم 2022، يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي، على استاد لوسيل في قطر، ليلة الأحد.

ودخل المنتخب الأرجنتيني بخطة جديدة وهي 4-3-3، واعتمد على الغائب أنخيل دي ماريا، الذي غاب عن التشكيلة الأساسية منذ دور المجموعات.

أما المنتخب الفرنسي فيدخل اللقاء بتشكيلته المعتادة، بعد عودة المصابين دايو أوباميكانو وأدريان رابيو.

المباراة لحظة بلحظة

د17: فرصة خطيرة لدي ماريا أمام المرمى يضيعها فوق العارضة بغرابة.

د15: ضغط أرجنتيني رهيب على المنتخب الفرنسي الذي يبدو متراجعا.

د10: منتخب الأرجنتين هو الأخطر بعد أول 10 دقائق.

د5: أول تهديد أرجنتيني.. تسديدة من لاعب الوسط ماك أليستر بيد الحارس لوريس.

د1: الحكم البولندي سيمون مارسينياك يعلن انطلاق نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.