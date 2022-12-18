العالم اليوم - حفل ختام المونديال.. دلافين وحيتان في السماء وغناء عربي

انتم الان تتابعون خبر حفل ختام المونديال.. دلافين وحيتان في السماء وغناء عربي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 05:23 مساءً - قدمت قطر عرضا جميلا لختام عرس المونديال، لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة، أظهرت فيه عروضا مرئية وغنائية.

ومع الأغاني الافتتاحية، استخدم منظمو الحفل تقنيات بصرية، نشرت من خلالها مجسمات واقعية لدلافين وحيتان في أرجاء الملعبن بدت وكأنها تحلق في استاد لوسيل، في منظر مبهر بصريا.

كما شارك عدد من الفنانين العرب في أغاني الافتتاح، أبرزهم الرباعي النسائي: الإماراتية بلقيس، والعراقية رحمة رياض، والمغربيتان منال ونورة فتحي.

وانضم المغني النيجيري دافيدو وآخرين لكتيبة المغنين في الحفل الختامي، الذي تضمن كذلك عروضا راقصة وكرات لأعلام الدول التي شاركت في المونديال.

ولم يستمر حفل الختام طويلا، وانتهى بعد أقل من 15 دقيقة، قبل دخول اللاعبين لبدء عمليات الإحماء.